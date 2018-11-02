Erdek'te zeytin hasadı sürüyor

Marmarabirlik yeni sezon öncesi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi aracılığı ile Erdek'te 800 ton zeytin alımı yaparak, üreticilere 6 milyon 850 bin lira ödendi.

Marmarabirlik'e bağlı 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2018/2019 zeytin alım kampanyasını sürdürüyor. Bugüne kadar 800 ton zeytin alımı gerçekleşti. Ortakların, 2018/2019 iş yılına ait verdikleri rekolte beyannamelerinde, 7 bin 500 kilo zeytin ürünü teslimatı taahhüdünde bulundukları öğrenildi.

S.S. 152 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetim kurulu başkanı Abdullah Şenol, 4387 üretici ortağın kendilerine rekolte bildiriminde bulunduğunu belirterek, teslim edilecek zeytin ürün miktarını ise 7 milyon 500 kilogram olarak açıkladı.

Şenol, 2018-2019 iş yılına ait 15 Ekim tarihinde başlayan ürün alımlarının Erdek merkez ve kırsal mahallerde Ocaklar, Ballıpınar, Düzler ile Paşaliman Adası da dahil olmak üzere 6 elektronik kantarda sürdüğünü belirtirken, “15 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve 2 Kasım 2018 tarihine kadar geçen 17 günlük süre içinde ortaklardan toplamda 6 milyon 850 bin lira karşılığında 708 bin kg. Gemlik tipi, 92 bin Kg. İse alt yağlık zeytin alımı gerçekleştirildi. Başkan Abdullah Şenol, geçen yıl 10 milyon 190 bin kilo alım yaparak rekor kırdıklarına dikkati çekerken, “Bu alım döneminde 5-6 milyon kiloluk rekolte bekliyoruz” dedi. Diğer yandan Marmarabirlik, 26 Ekim tarihine kadar aldığı zeytin bedellerinin yüzde 60'ını üreticilerinin hesaplarına yatırdığı bildirildi.