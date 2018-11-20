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Erdek'teki okullara özel güvenlik

Erdek ilçesinde okul güvenlik görevlileri iş başı yaptı.


Toplum yararına programı kapsamında İŞKUR üzerinden sözleşmeli olarak işe alınan güvenlik görevlileri Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu, Erdek Muzaffer Gürer Ortaokulu, Erdek 18 Eylül Ortaokulu, Erdek Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde göreve başladılar. Güvenlik görevlileri, 18 yaşından gün almış ve 45 yaşını doldurmamış, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu, herhangi bir emekli maaşı almama şartlarını taşıyorlar.


Resmi güvenlik kıyafetleriyle okullarda görev yapmaya başlayan güvenlik personelleri, okullarda öğrenci, veli ve vatandaş giriş çıkışlarının kontrol altında tutulması, güvenlik işlerinin yürütülmesi ve oluşabilecek güvenlik açıklarına karşı tedbirler alınması gibi vazifeleri yürütüyor.

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