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28 Ağustos 2018 19:44

Erdek’teki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde çöp döküm alanından ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Erdek’teki orman yangını kontrol altına alındı

28 Ağustos 2018 19:44


Balıkesir’in Erdek ilçesinde çöp döküm alanından başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 25 dönümlük ormanlık alan kül oldu. Halen zeytinlik alanda süren yangını söndürme çalışmaları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erdek İtfaiye Amirliği ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyelerinin yanı sıra havadan bir helikopter tarafından sürdürülüyor.


"Toma Deresi", Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde, saat 16.00 sıralarında, bir süre önce yanıp hâlen dumanların çıktığı Erdek Belediyesi çöplüğünden ormanlık alana sıçradığı belirlenen yangının, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü ve verimli zeytinlik alanları da içine aldığı görüldü. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.




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