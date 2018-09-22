Erdek'teki tarihi mezarlık ve cami ilgi bekliyor

Erdek'e bağlı Paşalimanı Adasındaki Poyrazlı mahallesinde bulunan Osmanlılardan kalma tarihi mezarlık ve cami ilgi bekliyor.

Erdek Paşalimanı Adasına bağlı Poyrazlı Mahallesinde Osmanlı döneminde kalma tarihi mezarlık ve caminin bakımsızlığı dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri özellikle mezarlıkta otların diz boyu yükseldiğini ve tarihi kavuklu, sarıklı mezar taşlarının bakımsız olduğuna değinerek “Büyükşehir Belediyemizin tarihi yerlere karşı duyarlı ve hassas olduğunu biliyoruz. Bu coğrafyada kimlerin yaşadığını ziyaretçiler tarafından büyük merak konusu. En kısa zamanda belediyelerimizin bu konuyla ilgili olarak girişimde bulunacağından eminiz”açıklamasında bulundu.