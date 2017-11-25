Erdoğan, astsubayların mezuniyet sevincine ortak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’nda bin 518 muvazzaf astsubayın mezuniyet törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya ordularının da takip ettiği saygın bir güç olduğunu belirterek, "Ordumuz hainlerden temizlendi. Ordumuz hainlerden temizlendikçe güçlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin güvenliği, devletimizin yüksek menfaatleri için asil milletimizin emrinde; kendisine tevdi edilen vazifeleri üstün başarı ile yerine getirme gayreti içindedir. Bin yıldır milletimize vatan olan bu coğrafyada var olmak, caydırıcı, etkin, saygın bir orduya sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün imkan ve kabiliyetleri, yerli, milli ve modern teknolojiye dayalı caydırıcı gücü, ulusal ve uluslararası başarıları, dünya ve bölge başarısına katkısıyla dünya ordularının saygı ve gıptayla takip ettiği önemli bir güçtür. Genç astsubaylarımızla bu gücün artarak devam edeceğine inancım tamdır” dedi.

Orgeneral Hulusi Akar, “Vatan sevgisi, askerlik şerefi ve vazife bilinci ile görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatanına, milletine sadık evlatları; bayraklaşan vatan toprakları, milletimizin güvenliği, birlik ve kardeşliğimiz için her zaman her yerde seve seve şehit olmaya hazırdır. Terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, sınır ötesi operasyonlar ve diğer faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımızı, polislerimizi, korucularımızı, vatandaşlarımızı, bütün aziz şehitlerimizi ebediyete intikal eden tüm mensuplarımızı rahmet ve şükranla, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, asil milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugün mezuniyetini kutladığımız genç astsubaylarımızı ve onların yetişmelerinde büyük pay sahibi olan komutanlarını, aile ve öğretmenlerini gösterdikleri emek dolayısıyla tebrik ediyorum” diye konuştu.