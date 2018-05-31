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31 Mayıs 2018 15:34

Erdoğan için kuyruk oldular

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seçim çalışmalarında destek vermek üzere bağışta bulunmak için banka önünde kuyruk oldu.

Erdoğan için kuyruk oldular

31 Mayıs 2018 15:34


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için bağış ve yardım kampanyası sürüyor. Bu kapsamda Ak Parti Balıkesir İl Teşkilat üyeleri, belediye başkanları, milletvekili adayları ile birlikte bağış kampanyasına destek verdi.


AK Parti Balıkesir İl teşkilatı üyeleri, İl Başkanı Hasan Demiraslan önderliğinde Ziraat Bankası Balıkesir Şubesine bağışlarını yaptılar. Bağış kampanyası başlangıcı öncesi İl Başkanı Demiraslan yaptığı açıklamada, “ Bugün burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kampanyasına destek vermek için geldik. Teşkilatımız olarak buraya geldik. Kampanyaya destek olmak için para yatıracağız. Sadece burada teşkilatımız yok. Vatandaşlarımızda para yatırmak için gelmişler bundan büyük mutluluk duydum. Meydan dolmuş taşmış. Banka kilitlenmiş durumda. Vatandaşlarımıza ve personele verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyorum. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a teveccüh gösteren tüm hemşirelerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’da yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seçim safhasında destek vermek ve para yatırmak için buradayız. Her şeyimizle Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Durmak yok yola devam” dedi


Konuşmalardan sonra Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekili adayları Mustafa Canbey, Ömer Alan, Ak Parti ilçe başkanları, teşkilatlar ve vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim hesabına para yatırmak üzere banka şubesine girdiler.




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