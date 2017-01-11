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11 Ocak 2017 18:43

Erkekler Kupa Voley

Erkekler Kupa Voley

11 Ocak 2017 18:43

Erkekler Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, İnegöl Belediyesi’ni 3-1 yenerek finale yükseldi.

Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Yavuz Akdemir xx
İnegöl Belediyespor: Caner Çicekoğlu xx, Gazmend xx, Ersin İbrahim Başaran xx, Klapwijk xx, Bahow x, (Beytullah Hatipoğlu xx, Özer Özger x, Gökhan Çatal xx, Görkem Sertel x, Ayhan Tunç x)
Fenerbahçe: Sket xxx, Selçuk Keskin xxx, Pajenk xxx, Metin Toy xxx, Quesque xxx, İbrahim Emet xxx, (Alperay Demirciler xxx, Mehmet Özbek xxx, Metehan Baş xxx, Sabit Karaağaç xx)
Setler: 18-25, 21-25, 32-30, 24-26
Süre: 124 dakika (24, 29, 41, 30)



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