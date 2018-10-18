Erken hasat zeytinyağı şifa kaynağı

Balıkesir'in Edremit Körfezinde zeytin hasadı devam ederken erken hasat olarak üretilen zeytinyağları bir şifa kaynağı olarak nitelendiriliyor. Rengi, kokusu, tadı ve kimyasal yapısıyla normal sızma zeytinyağlarından ayırt edilen erken hasat zeytinyağları polifenol içeriği ile dikkatleri çekiyor.

Edremit Körfezinde zeytin hasadı ile birlikte erken hasat zeytinyağı üretiminin başladığını ifade eden Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Erken hasat zeytinlerimizin pembe yeşil olum dönemine kadar, toplanarak sıkılmış elde edilen yağlara biz erken hasat zeytinyağları diyoruz. Bu zeytinlerimiz içlerinde çok ciddi oranda polifenol barındırmakta. Polifenol olgunlaşma devam ettikçe, yani zeytin yeşilden siyaha döndükçe yavaş yavaş azalan bir maddedir. Polifenol insan sağlığı için çok önemlidir. Bu yüzden de erken hasat zeytinyağları diğer normal sızmalara göre daha kıymetlidir kimyasal olarak” dedi.

Kıvrak erken hasat zeytinyağlarının nasıl ayırt edileceği konusunda da “Daha yeşil, daha meyve kokulu, çayır, çimen kokulu, yeşil domates kokusunu hissedebilirler. Çağla, badem kokusu ve tadı alabilirler. Bu yüzden koku ve tattan erken hasat zeytinyağlarını diğer normallere göre ayırabiliyoruz.”dedi.

Hücre aşınmasını engelleyici polifenollerin erken hasat zeytinyağında daha yoğun olduğunun altını çizen Kıvrak “Bahçeden getirdikten sonra hemen hızlıca sıkımını gerçekleştiriyorlar. Böylelikle içindeki bütün uçucu yağları zeytinin kalıyor. Zeytinyağına geçiyor. Zeytinyağına geçtikten sonrada insanlar bunu tükettiklerinde ciltlerinde, iç organlarında, kimyasal olarak bakıldığında kalp damar sağlığına olumlu etkilerini biz bilimsel olarak biliyoruz.” Dedi.