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07 Eylül 2018 10:53

Ersoy “Müziğin dili evrenseldir”

Balıkesir’in Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’nci yıl dönümü dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Havranlı’lara Ahıska müzikleri başta olmak üzere değişik bölgesel müziklerden potpori sundu.

Ersoy “Müziğin dili evrenseldir”

07 Eylül 2018 10:53


Hamambaşı meydanına düzenlenen konserin sunuculuğunu Ses Sanatçısı Sevtuğ Kasapbaşoğlu yaptı. Ahıska müzikleri, Azeri Müzikler ve Ege bölgesine ait türküleri başarı ile seslendiren koro ekibi dansları ile büyük beğeni topladı. Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni Şavk Kırçiçek günün anısına plaket ve çiçek takdim ettiler.


Belediye Başkanı Emin Ersoy “Kurtuluş etkinlikleri kapsamında bu akşam İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ülkemizin farklı bölgelerine ait dans ve müzik mozaik çeşitlerini Havran halkımıza başarı ile sundular. Müziğin dili sevgidir. Müzik evrenseldir. Bu bağlamda başta topluluğun sanat yönetmeni başta olmak üzere tüm sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.




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