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30 Temmuz 2018 17:01

Eski Bakan Tüzmen cenazeye katıldı

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, danışmanı Ferhat Çiçek’in trafik kazasında hayatını kaybeden eşinin cenaze törenine katıldı.

Eski Bakan Tüzmen cenazeye katıldı

30 Temmuz 2018 17:01


Edinilen bilgiye göre; Pazar günü Erdek ilçesinden Gönen’e gelmek için 06 GYP 88 plakalı özel aracıyla yola çıkan, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in danışmanı Ferhat Çiçek, Erdek-Bandırma karayolu Alişan deresi mevkisinde kaza yaptı. Kazada, eşi Nurhan Çiçek (44) vefat etti, kızı Işıl Çiçek (14) ise yaralandı.


Nurhan Çiçek’in Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde ikamet eden annesi Kibriye Can ve DSİ’den emekli babası Nasıf Can’a başsağlığı dileyen eski Bakan Kürşad Tüzmen ve beraberindeki Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, bir süre aileyi teselli ettiler.


Gönen-Hasanbey Mahallesi Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nurhan Çiçek, mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşları ile ebediyete uğurlandı.


Cenaze namazına Kürşad Tüzmen, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jand. Albay Murat Kınay, Gönen AK Parti İlçe Başkanı Erdinç Odabaşı ve Yönetimi, Gönen Jandarma Komutanı Jand. Astb. Bcvş. Hayrullah Kılıç ve aile yakınları ile sevenleri katıldılar.




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