Eski Futbol Federasyonu Başkanı Ulusu:

1984-1985 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Ulusu, tatilini geçirdiği Erdek’te bu yıl hayata geçen VAR sisteminin olaylara yol açmasından endişe ettiğinin belitti. Türkiye’de birçok yabancı yaşlı futbolcunun forma giydiğini de sözlerine ekleyen Ulusu, "Profesyonel 3. Türkiye Ligi’ni ilk kez biz, bir altyapı projesi olarak kurmuştuk. Şimdi bu lig şeklen var ama amacından çok uzaklaştı. Yaşlı birçok yabancı futbolcu bu ligde forma giyiyor. Futbol Federasyonu ve kulüpler, altyapılarını yok ettiler. Avrupa ve dünya futbolunda hiçbir yerimiz yok. Federasyon, üç büyük kulübün ve Kulüpler Birliği’nin baskısı altında. Hakemlerimizin ciddi bir eğitimden geçtiğini düşünmüyorum. Onlar da kulüp başkanlarının, taraftarların ve federasyonun baskısı altında maçlara, korkarak çıkıyorlar. Süper Lig’de sadece 25 hakemimiz var. Onlardan da sadece 3-4’ü derbi maçlarını yönetiyorlar. Oysa futbolun en önemli unsuru hakemdir. Mutlaka kaliteli hakem yetiştirmek zorundayız. Bunun yolu da, hakemlik olayını sil baştan yeniden ele almaktan geçer. Türkiye’de uygulanmaya başlayan VAR’ın büyük olaylara yol açabileceğinden endişeliyim. Bir derbi maçının son dakikasında VAR’a dayalı bir kararın, önemli olaylara yol açabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki futbolun içinde hakem hataları da vardır. Bu hataları azaltmaya çalışmak ise futbolun zevkini ortadan kaldırır" dedi.

Ulusu, Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminde, 20 dolayında reform niteliğinde kararı uygulamaya soktuklarını, ’Devlet-Millet El Ele’ sloganıyla 40 kentte çim saha yaptıklarını, galibiyete 3 puan verilmesi uygulamasının kararını da İngiltere’den sonra ilk kez kendilerinin aldıklarını vurgularken, “Bu karara o zaman Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri karşı çıkmıştı" dedi.