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08 Mayıs 2018 09:56

Eski nüfus cüzdanları ile oy kullanılabilecek

Vatandaşların 24 Haziran seçimlerinde ellerinde bulunan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanamayacakları yönünde yanlış bir algının bulunduğuna dikkat çeken Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir “Vatandaşlarımız lütfen rahat olsunlar ellerinde ki eski nüfus cüzdanlarının seçime kadar değiştirmeleri gerektiği gibi bir kural yoktur.

Eski nüfus cüzdanları ile oy kullanılabilecek

08 Mayıs 2018 09:56

Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasınlar”dedi.


Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için hafta sonu il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceğini belirten Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir “Pasaport ve sürücü belgelerinin teşkilatımıza devredilmesinden sonra nüfus idarelerimiz de bir yoğunluk yaşanmaktadır. Özellikle 24 Haziran’da seçimlerin yapılacak olmasından dolayı bazı vatandaşlarımız ellerinde kullandıkları eski nüfus cüzdanlarının seçimlerde geçerli olmayacağı düşünerek kimlik kartlarını değiştirmeleri gerektiği gibi bir yanlış algı içindeler. Eski nüfus cüzdanları halen geçerlidir ve değiştirilmesi için daha zaman vardır. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmalarına gerek yoktur. Zaten ana hizmetlerimiz ve yerleşim yerleri adres değişikliği işlemlerinden dolayı yoğunluk yaşanmaktadır. Bizim özellikle kamu oyuna duyuyarak söylemek istediğimiz vatandaşlarımız lütfen rahat olsunlar ellerinde ki eski nüfus cüzdanlarının seçime kadar değiştirmeleri gerektiği gibi bir kural yoktur. Özellikle ilimizde ve körfez ilçelerimizde yazlıkların bulunması nedeniyle vatandaşların özellikle tatil beldelerinde oyunu kullanabilmek için yerleşim yeri müracaatları yapmaktadır buda kendilerinin en doğal hakkıdır ve bu nedenle ilçelerimizde de aşırı derecede bir yoğunluk yaşamaktadır”dedi.



İş yükümüz arttı ama üstesinden geliriz


Pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrilmesi hakkında da bilgiler veren Reis Demir “Pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin bize geçmesi, gayet normaldir. Esasında kişi kaydına dayalı tanzim edilen belgelerdir. Bizde nüfus idaresi olarak bu belgeleri tanzim eden bir kuruluşuz. Tabi ki bir geçiş süreci yaşıyoruz bu süre içerisinde nasıl ki Türkiye’nin en büyük bilişim projesi MERSİS başarıyla hayata geçirildiyse buda aynı şekilde olacaktır. Geçiş döneminde bazen kurumlarla entegrasyonda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu aksaklıklar geçici olan şeylerdir. İş yükümüz artmıştır ama biz biz bununda üstesinden geliriz. Yaşadığımız bu yoğunluk içerisinde vatandaşlarımızın hoş görüsünü çok net bir şekilde görüyoruz”şeklinde konuştu.



Cumartesi ve Pazar nüfus daireleri açık


Nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerinde değinen Reis Demir “Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü olarak bizim Eylül ayına kadar fazla mesaimiz devam ediyor, Cumartesi günleride sabah 09.00’dan 17.30’a kadar mesaimizi sürdürüyoruz ama 12 Mayıs tarihine kadar Pazar günleri de çalışacağız. Hafta içinde de zaten öğlen ara vermeksizin çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bu mesai saatlerimizde dikkate alarak ilçlerimizde dahil olmak üzere lütfen müracat etsinler. Bazı ilçelerimizde dairelerimizi hafta sonları açık olduğu halde vatandaşlar müracat etmiyor”dedi.




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