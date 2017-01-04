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04 Ocak 2017 16:24

Eskişehirsporlu Erkut Balıkesirspor kampına katıldı

Eskişehirsporlu Erkut Balıkesirspor kampına katıldı

04 Ocak 2017 16:24

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, Antalya kampının takım için oldukça faydalı geçtiğini söyledi. Cangök, Eskişehirspor kadrosunda bulunan Erkut Şentürk’ün ise kampa katılarak antrenmanlara çıktığını açıkladı.
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor ikinci yarı çalışmalarına Antalya Belek’te günde çift antrenmanla hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı takım Teknik Direktör Can Cangök nezaretinde ikinci yarı hazırlıklarına genç futbolcular ile dayanıklık, kondisyon, pas çalışması, taktik amaçlı antrenmanlar ile hazırlanıyor. Teknik Direktör Can Cangök, altyapıdan gelen oyuncular ile özel olarak ilgilendiklerini söylerken, Antalya kampının neşe içinde geçtiğini sözlerine ekledi.
Cangök, "Antalya Belek’de ligin ikinci yarısına çok güzel bir ortamda hazırlanıyoruz. Balıkesirspor Başkanımız Feyyaz Çiftçi ve yönetim kurulumuz transferle olan sorunları çözmek için uğraşıyorlar. Eksik olan pozisyonlar için transfer yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kampa davet ettiğimiz Erkut Şentürk antrenmanlarda istekli çalışması beni memnun ediyor. Çalıştıkça daha iyi bir duruma geleceğine inanıyorum. Balıkesirspor alt yapısından gelen Görkem, Kaan, Emre, İbrahim, Akçan, Çağatay’ın çalışmalarından çok memnunum. Yabancı futbolcularımızda Vukovıc ve Glumac kamp kadromuza katıldı. İshak iki gün izin almıştı o da kampa katıldı. Eray şu ana kadar kampa katılmadı. Yönetim ile görüşmeleri sürüyor" dedi.
Balıkesirspor Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi ise, "Transfer çalışmaları için arayışlarımız sürüyor. Bir dönem Eskişehirspor’un kadrosunda bulunan ve şu anda boşta olan Erkurt Şahin’i Antalya kampımıza davet ettik ve şu anda takım ile birlikte çalışmalara devam ediyor. Sosyal medyada adı geçen Evkur Yeni Malatyaspor’lu Sinan Özkan ile ilgilenmiyoruz" diye konuştu.



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