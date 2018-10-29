Esnaf Odasının yeni hizmet binası açıldı

Düzenlemeleri tamamlanan hizmet binası Cumhuriyetin 95. Yılında esnaf ve vatandaşlara armağan olarak geniş bir katılım ile açıldı.

Özellikle engelli vatandaşların da rahatlığı düşünülerek önceleri ikinci katta hizmet veren Sındırgı Esnaf Odası yeni bina tercihini zemin kat ve herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir alandan yana kullandı.

Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner "Göreve geldiğimizden bugüne kadar esnaflarımızla birlikte hareket ederek güzel işlere imza attık. Yeni dönem, yeni hizmetleri daha fazla kazanç sloganı ile çıktığımız yolda Rabbim yardımcımız oldu. Şimdide esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza daha rahat bir ortamda hizmet vermek için yeni hizmet binamızı kazandırdık. Katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 95. Yılında Cumhuriyetimize, ülkemize ve milletimize armağan olsun “ dedi.

Yeni hizmet binasının açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Sındırgı İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Ticaret Odası başkanı Rahmi Kula, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.