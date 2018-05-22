Etnospor’da dereceye giren sporcuları Başkan Yılmaz kabul etti

Etnospor Kültür Festivalinde festivalinde dereceye giren sporcuları kabul etti.

Etnospor yarışmalarında birincilik ve ikincilik alan Karesi Atlı Okçuluk Kulübü’nün sporcuları ve Karesi Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Erkekoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Türkiye Atlı Okçuluk Genel Klasman 1’incisi olan 13 yaşındaki Berkin Aras ve 2. olan Samet Baykurt’u tebrik eden Başkan Yücel Yılmaz, "13 yaşındaki kardeşimiz Berkin birinci oldu. Atlı okçuluk ile ilgilenenlerin sayısı arttıkça Berkin kardeşimiz gibi bir çok başarılı sporcumuz çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

Ödülünü Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’dan alan Berkin Aras, "Genel Klasman ve Memlük Parkuru’nda birinci oldum. Aldığım dereceden dolayı çok mutluyum. Önce aileme sonra Kulüp Başkanım Ertan hocam ve Belediye Başkanım Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye Atlı Okçuluk Genel Klasman ikincisi Samet Baykurt ise disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek bu spora ve kulübe olan katkılarından dolayı Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

Karesi Atlı Okçuluk Kulübü’nün Türkiye’de en çok sporcu yetiştiren kulüp olduğunu söyleyen Karesi Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Erkekoğlu, "Geçen sene bir çok derecenin yanı sıra Türkiye Gençler birinciliği ve ikinciliği, yetişkinlerde Türkiye 4’üncülüğü çıkardık, bir de Milli Takıma sporcu gönderdik. Bunun yanı sıra Türkiye rekoru puanlaması yine bizde" dedi.

3. Etnospor Kültür Festivalinde alınan bir ve ikincilik derecesinin Balıkesir için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ertan Erkekoğlu, "Bu sporun Balıkesir’de bu kadar gelişmesinin nedeni Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın destek vermesi. Eğer bugün Karesi Atlı Okçuluk Türkiye’de bir numaraysa bunda en büyük pay Yücel Başkanımızındır. Kendisine kulübüm adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Başkan Yılmaz, hedefimiz başarılı sporcu yetiştirmek"

Atlı okçulukta ödül alan sporcuları tebrik eden Başkan Yücel Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarımızın yeni nesillere tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Atlı okçuluk denildiğinde akla artık Karesi geldiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Karesi Atlı Okçuluk Kulübümüzün genç sporcuları ödül almaya doymuyor. Gençlerimiz bu konuda çok iyi yetişiyor. Hedefimiz daha fazla sporcu yetiştirmek" dedi.