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14 Nisan 2017 15:28

"Evet" için balon uçurdular

Balıkesir’de, "Evet Destek Platformu" üyeleri, üzerinde "evet" yazan yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.


14 Nisan 2017 15:28


16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandum çalışmaları kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda "evet" balonları gökyüzüne bırakıldı. Evet Destek Platformu üyeleri, Alihikmet Paşa meydanında gerçekleştirdikleri etkinlik ile Ankara’ya da canlı yayınla bağlanarak, Balıkesir’deki faaliyeti an be an gösterdi. Evet Platformu Balıkesir İl Başkanı İsmet Atik ve üyeleri, ellerindeki yüzlerce balonu gökyüzüne "evet" dediler.


İsmet Atik, "Anayasa referandumu için başlatılan evet kampanyasına destek olmak üzere toplandık. 81 il ile eş zamanlı evet balonlarını uçurduk. Bu balonları ülke, millet egemenliği, özgürlük, çocuklar, Türk İslam coğrafyası ve dünya mazlumlarına umut olmak üzere gökyüzüne bıraktık. Özgürlüklerin önünün açılması, Türkiye’yeye şantaj yapanlara hadlerini bildirmek, Kürt-Türk kardeştir demek, darbeler döneminin bitmesi ve daha iyi bir gelecek için evet diyoruz" şeklinde konuştu.




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