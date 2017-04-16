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16 Nisan 2017 22:46

Evet’i göbek atarak kutladılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar ’Evet’i göbek atarak kutladılar.

Evet’i göbek atarak kutladılar

16 Nisan 2017 22:46


Gerçekleşen referandumda Evet çıkmasının ardından meydanlara inen vatandaşlar Edremit Cumhuriyet Meydanında dev bir Türk bayrağı açtılar. Daha sonra çalan müzikler eşliğinde sevinçlerini göbek atarak gösteren vatandaşlar dakikalarca oynadılar. Daha sonra Cumhuriyet Meydanına gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Ali Aydınlıoğlu vatandaşlara seslendi.


Aydınlıoğlu, "Huzur istemeyenler, Türkiye’de ekonomik istikrarı istemeyenler bir kez daha düşünsünler. Bu millet huzurdan yana, istikrardan yana. Bu millet, milletimizin birliğinden bütünlüğünden yana. Evet, biz Türkiye’nin her tarafına hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizi daha da artıracağız. Milletimizi daha fazla kucaklayacağız. Göreceksiniz yıllar sonra bu tarih bizi şanla, şeref ile, hayırla ve dualar ile yad edecek" dedi.




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