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Evrak kontrolü için gidilen iş yerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından evrak kontrolü için gidilen bir iş yerinde, bin 940 adet kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, KOM Grup Amirliği ekipleri bir iş yerine evrak kontrolü için gitti. Ekipler, raflarda ve masanın üzerinde bin 940 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara, 19 bin adet TAPDK bandrolü olmayan boş makaron, 4 adet elektronik sigara, 32 adet elektronik sigara limiti, 18 adet bandrolü olmayan nargile tütünü, 10 kilo tütün ele geçirerek, iş yeri sahibi N.G. (52) hakkında idari işlem başlattı.

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