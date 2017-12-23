Ezer Bilir” Bizim mücadelemiz dik baş, tok karın, mutlu yarın içindir”

12 Nisan 2017 tarihinde göreve başlayan Bilir, 2017 yılın ’da yapmış oldukları çalışmaları bir bir aktardı.

Burhaniye Ülkü Ocakları Başkanı Ezer Bilir ‘’ 12 Nisan 2017 tarihinde, geçmiş dönem İl Ocak Başkanı Kürşad Can Ateş’in takdiri ile bayrağı Ali Ekşi’den teslim aldığını söyledi. İlçede Başta Kaymakam Hüseyin Öner olmak üzere tüm bürokratları ziyaret ettiklerini anlatan Ezer Bilir,”Ülkü Ocakları hizmet binamızda dini konuların soru-cevap şeklinde işlendiği seminer verdik. Bu süreçlerde, genç kardeşlerimize derslerinde yardımcı olabilmek adına Endüstri Meslek Lisesi Müdürümüz ile Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürümüzü ziyaret ederek. teşkilatımızın bünyesinde bulunan öğrencilerin ders notları isteyip, zayıf derslerine üniversiteli ağabeyleri aracılığıyla yardımcı olmaya çalıştık. TÜRK isimli işyerlerini dolaşıp teşekkür ederek arkadaşlarımızın bu mekânlardan alışveriş yapmaları gerektiğini anlattık.Esnaflarımızın TÜRK ismini işyerlerinde kullanmaları gerektiğini anlatarak ikna etmeye çalıştık. Türkçülük gününde Ülkü Ocaklarımızın önünde pilav, ayran ikramı ve Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirerek hizmet binamızda Yasin-i Şerif Okuttuk. Eğitime destek kampanyamıza ara vermeyerek Hürriyet İlk Okulunda okuyan 13 öğrenciye eşofman takımı ve bot hediye ettik. İstek Üzerine hafta sonları Dama veya Satranç Turnuvası düzenlenerek madalyalar ile birinci olan kardeşlerimizi ödüllendirerek onları zeka aktiviteleri üzerine yoğunlaşmalarına teşvik etmeye çalıştık.Bizler sorumluluklarımızın farkındayız .Türklüğün Bekası için, Türk Milletinin birlik ve beraberlik ruhunun ebedi olması için Ülkü Ocaklarının neferleri olarak her şeyi göze alacağız. Bizim mücadelemiz Dik baş, tok karın, mutlu yarın içindir’’ dedi.