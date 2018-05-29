F. Özlem Sarı’ya TOBB’ dan önemli görev

Özlem Sarı, TOBB Olağan Genel Kurulu seçimlerinde ikinci kez seçilerek TOBB Turizm Kurulu Başkanlığı’na getirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kurul ve Komisyon seçimlerinde başkanlık oylamaları tamamlandı. Özlem Sarı TOBB’da Turizm Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. Ankara’da Türkiye Odalar Borsalar Birliği olağan genel kurulunda TOBB Turizm ve Turizm İşletmeleri Kurulu’na seçilen Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı F. Özlem Sarı, Turizm ve Turizm İşletmeleri Kurulu Başkanlık görevine yeniden seçildi.

TOBB Turizm ve Turizm İşletmeleri Kurulu Komisyon Başkanlığı görevini 4 yıldır yürüten ve Turizm Kurulu’na tekrar seçilen ETO Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sarı, TOBB Turizm ve Turizm İşletmeleri Kurulu (TUTİK) Başkanlığı’na ikinci kez seçilerek görevlendirilmiş oldu.