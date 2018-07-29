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29 Temmuz 2018 01:01

Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için özel ekip görevlendirildi

Balıkesir’in Havran ilçesinde önceki gün meydana gelen cinayet olayının çözülmesi için jandarma tarafından özel ekip görevlendirildi.

Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için özel ekip görevlendirildi

29 Temmuz 2018 01:01


Edinilen bilgiye göre, faili meçhul cinayet ilçenin kırsal kesimde bulunan Kalabak mahallesinde meydana geldi. Hayır yapılan arazinin su hattında gönüllü çalışan 53 yaşındaki Mustafa Kut isimli kişi av tüfeği ile öldürüldü. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri, Kut’un cansız bedenini buldular. Güvenlik güçlerinin 2 gündür yaptığı araştırmada mahallede Mustafa Kut’u kimin vurduğunun tespit edilemediği ileri sürüldü. Bunun üzerine savcılık tarafından öldüren zanlının tespit edilebilmesi için özel ekip görevlendirildi. Cinayetin aydınlatılması için çok yönlü olarak araştırmanın başlatıldığı öğrenildi.




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