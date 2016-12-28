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28 Aralık 2016 13:32

Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy’u anlattı

Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy’u anlattı

28 Aralık 2016 13:32

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar ve Eğitimci Fatih Akbaba, 80.ölüm yıl dönümünde "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" adlı konferans verdi. Reha Yurdakul Salonu’nda düzenlenen konferansı, Kaymakam Hüseyin Öner ile Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ile Cemil Bahadır ve Meclis Üyeleri Hadiye Erok ile Galip Yardımcı da izledi..
Fatih Akbaba, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümünde, şairin hayatına ait bilinmeyenleri anlattı. Akbaba “Akif’i anlayabildik mi?” diyerek, Milli Şaire gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi vurguladı. Akif’in bütün hayatı boyunca, yokluk içinde yaşaması, ancak buna rağmen her zaman insanlara yardım etmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Bazı hikayeler ile Mehmet Akif Ersoy’un hayatını bütün gerçekliği ile gözler önüne seren Akbaba, İstiklal Marşının 10. kıtasını bütün izleyicilere ayakta tek bir ağızdan okuttu. Konferansın sonunda, Fatih Akbaba’ya teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, çiçek ve plaket verdi. Fatih Akbaba’da, Kaymakam Öner ve Başkan Uysal’a teşekkür ederken, çiçeği salondan çağırdığı 2 çocuğa hediye etti.



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