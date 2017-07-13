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13 Temmuz 2017 09:22

Fatih Kıran ve Birhan Vatansever Bandırmaspor’da

TFF 2.

Fatih Kıran ve Birhan Vatansever Bandırmaspor’da

13 Temmuz 2017 09:22

Lig Kulüplerinden Bandırmaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 7 transfer yapan Bandırmaspor’da Kocaeli Birlikspor’dan Fatih Kıran ve Galatasaray’dan Birhan Vatansever ile de anlaşma sağlandığını duyuruldu.


1993 doğumlu olan ve defans mevkisinde oynayacak Fatih Kıran ile şampiyonluk yolunda takıma katkılar sunacağı düşünülerek iki yıllık sözleşme yapıldığı ifade edilirken, 1997 doğumlu orta saha oyuncusu Birhan Vatansever ile de üç yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.


Kıran ve Vatansever kendilerini bordo- beyazlı yapacak sözleşmeleri Bandırma’ya gelerek imzaladılar.




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