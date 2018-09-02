Fatih’in Şahi topu maketi Vali Yazıcı’ya hediye edildi

Dr. Erhan Afyoncu tarafından hediye edildi.

Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Milli Savunma Üniversitesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Ersin Yazıcı, ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Afyoncu’ya teşekkür etti. Görüşmede Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethi sırasında kullanılan "Şahi Topu" maketini Vali Ersin Yazıcı’ya hediye etti.

Şahi topları: Şahi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılıp kullanılmış özel bir savaş topudur. Şu an Avrupa’nın en önemli savaş toplarının başında gelir. İstanbul’un Fethinde ve 19. yüzyıla kadar Çanakkale Boğazı’nda koruma amaçlı olarak da kullanılmıştır. Yapımı üç ay süren, çizimlerini Fatih Sultan Mehmed Han’ın önderliğinde Türk mühendislerinden Mimar Muslihiddin Ağa ile Saruca Paşa’nın yaptığı topun dökümünü Macar asıllı Urban Usta tarafından yapılmıştır.