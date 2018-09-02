Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 12:08

Fatih’in Şahi topu maketi Vali Yazıcı’ya hediye edildi

Fatih Sultan Fatih’in İstanbul’u fetih ederken kullandığı özel Şahi topu maketi Vali Ersin Yazıcı’ya Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.

Fatih’in Şahi topu maketi Vali Yazıcı’ya hediye edildi

02 Eylül 2018 12:08

Dr. Erhan Afyoncu tarafından hediye edildi.


Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Milli Savunma Üniversitesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Ersin Yazıcı, ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Afyoncu’ya teşekkür etti. Görüşmede Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethi sırasında kullanılan "Şahi Topu" maketini Vali Ersin Yazıcı’ya hediye etti.


Şahi topları: Şahi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılıp kullanılmış özel bir savaş topudur. Şu an Avrupa’nın en önemli savaş toplarının başında gelir. İstanbul’un Fethinde ve 19. yüzyıla kadar Çanakkale Boğazı’nda koruma amaçlı olarak da kullanılmıştır. Yapımı üç ay süren, çizimlerini Fatih Sultan Mehmed Han’ın önderliğinde Türk mühendislerinden Mimar Muslihiddin Ağa ile Saruca Paşa’nın yaptığı topun dökümünü Macar asıllı Urban Usta tarafından yapılmıştır.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç