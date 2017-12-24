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24 Aralık 2017 16:19

Fatma anne öğrencilere atkı ve bere dağıttı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğine konuk olarak katıldı.

Fatma anne öğrencilere atkı ve bere dağıttı

24 Aralık 2017 16:19


Ayvalık’ta yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapmış olduğu gönüllü çalışmalarla ilçe halkının gönlünde ‘Fatma Anne’ olarak taht kuran Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, katıldığı etkinliğe eli boş gitmedi.


Okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere atkı, bere, çorap, yelek gibi giyim eşyalarını Okul Müdürü Hüseyin Aday ve Okul Müdür Yardımcısı Selda Aslan’a teslim eden Başkan Cavlı daha sonra okulun 11-A sınıfına geçerek öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen 20 dakikalık kitap okuma etkinliğine katıldı.


Etkinlikte öğrencilere dernek başkanı Fatma Cavlı’yı tanıtan Okul Müdürü Hüseyin Aday, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine işaret ederek, bunun en güzel örneğinin de Fatma Cavlı ve ekibi olduğunun altını çizdi.




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