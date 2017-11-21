Feci kazada ölü sayısı arttı

Bandırma Çelebi Limanı’nda geçtiğimiz akşam saatlerinde denize düşen 33 DKG 54 plakalı araçta bulunan 4 kişiden Ahmet Şimşek, Mustafa Karakaya ve Mustafa Gürbüz liman görevlileri tarafından denizden çıkarılarak yaralı şekilde hastaneye kaldırılmış, Mehmet Alakuş’un ise 2 saatlik bir su altı aramasının ardından cansız bedeni bulunmuştu.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Karakaya’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece feci kazada ölü sayısı ikiye yükselmiş oldu.

Elazığ’ın tanınmış iş adamlarından İsmail Karakaya’nın oğlu olduğu öğrenilen Mustafa Karakaya’nın cenazesinin Elazığ Doğukent Selimiye Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Akçakiraz Aile Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.