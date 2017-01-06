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06 Ocak 2017 15:19

Federasyon üyelerinden kaymakama ziyaret

Federasyon üyelerinden kaymakama ziyaret

06 Ocak 2017 15:19

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyon üyeleri Kaymakam Sırmalı’yı ziyaret etti
Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyon üyeleri Edremit Kaymakamı Sırmalı’yı makamında ziyaret etti. Kaymakamlık makam odasında gerçekleşen ziyarette; körfezde üretilen kaliteli zeytin ve zeytinyağının, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığının artırılarak ulusal ve uluslararası pazarda tüketimin artırılması, piyasada satılan karışık yağlar ile mücadele ile ilgili konular ele alındı.
Ziyarete Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Tarkan Denizer, Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Yahya Ağacık, Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Şensal, Havran Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Hilmi Akdoğan, Gömeç Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı İrem Himam katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sırmalı federasyon üyelerine teşekkür etti.



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