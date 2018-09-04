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04 Eylül 2018 11:08

Fen öğretmenleri Balıkesir’de toplandı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı çağrısı kapsamında “Fen Öğretmenleri Bilim Okulu” proje toplantısı Balıkesir’de başladı.

Fen öğretmenleri Balıkesir’de toplandı

04 Eylül 2018 11:08


Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitelerin ortaklaşa düzenlediği panel bir hafta sürecek. Proje kapsamında 5 profesör, 3 doçent, ve 8 doktor öğretim görevli ve 30 öğretmen, 12 ilden gelen 53 fen bilimleri öğretmenine eğitim verecek. Verilecek eğitimle fen bilgisi öğretmenlerinin bilgilerinin artırılması hedefleniyor.


Projenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “2018-2019 eğitim öğretim yılına böylesine güzel bir etkinlikle başlamış olmak bizler için gerçekten bir gurur vesilesi. İnşallah bu tür etkinlikleri yıl boyunca devam ettirir ve üniversitemiz ile daha birçok güzel etkinliğe imza atarız. 5 gün sürecek olan bu projede yapılan etkinliklerin hem ilimiz, hem de diğer illerden katılan öğretmenlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizleri bu tür etkinliklerde hiç geri çevirmeyen başta rektörümüz olmak üzere üniversitemizin değerli akademisyenlerine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.


Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Baştürk de, “Üniversite olarak böyle bir projede yer almış olmaktan büyük bir gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu tür projeler ile okuyan, kendini güncelleyen, gelişmeleri takip eden bir kuşağın yetişmesi adına büyük adımlar atmış oluyoruz. Bizim rehberimiz bilimden başkası olmamalıdır. Teori ile uygulamanın bir araya getirildiği bu projede, akademisyenler ve öğretmenlerimizin tecrübelerini paylaşarak çok güzel eserler ortaya çıkaracaklarına inanıyorum” dedi.




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