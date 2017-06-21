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21 Haziran 2017 17:05

Fenerbahçelilerden başarılı öğrencilere bisiklet

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği düzenlediği bir etkinlikle ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere 20 adet bisiklet hediye etti.

Fenerbahçelilerden başarılı öğrencilere bisiklet

21 Haziran 2017 17:05

Bandırma Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içinde organize edilen etkinlikte İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Emrah Sargın ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular.


Bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade eden Bandırma Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Emrah Sargın, "Geçen ay Bandırma’ya bir tiyatro getirdik. O geceden derneğimize kalan parayla biz de yönetim kurulu üyeleri ile beraber yaptığımız katkı ile ihtiyaç sahibi 20 başarılı öğrenciye bisiklet aldık. Bize öğrencilerin seçimi konusunda yol gösteren İlçe Kaymakamımız Günhan Yazar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil’e teşekkür ediyoruz" dedi.




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