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09 Ocak 2017 17:06

Ferhunde İnal son yolculuğuna uğurlandı

Ferhunde İnal son yolculuğuna uğurlandı

09 Ocak 2017 17:06

Balıkesirli ünlü hukukçu Turgut İnal’ın eşi Ferhunde İnal (82) göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını önceki gün hayatını kaybeden Ferhunde İnal ikindi vakti Zağnos Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi. İnal’ın tabutunun üzeri yıllardır sırtında taşıdığı avukat cübbesi ile örtüldü. İnal ailesini bu acılı gününde AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir Baro Başkanı Av. Erol Kayabay, eski baro başkanları,eski Belediye Başkanı Sami Gökdeniz, aile yakınları ve çok sayıda yalnız bırakmadı. Merhume İnal avukatlığın yanı sıra, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Balıkesir Şube başkalığını 40 yıl başarı ve özveriyle yürüttü.



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