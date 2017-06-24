Feribotlarda tatil yoğunluğu sürüyor

İstanbul’un Yenikapı ve Bostancı ilçeleri ile Bandırma arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan İstanbul Deniz Otobüsleri ise 24 saat esasına göre çalışıyor.

İDO, tatilin ilk iki günü gece 22.15 ve 23.55’teki seferlerinin yanı sıra gün boyu karşılıklı 12 sefer düzenleyerek tatilcilerin yoğun talebine cevap vermeye çalışıyor. 250 araç 900’e yakın yolcu taşıma kapasitesine sahip hızlı feribotlar Bandırma İskelesine yanaşınca binlerce tatilci akın akın Bandırma’ya ayak basıyor.

Tatilcilerin oluşturduğu yoğun araç ve yaya trafiğinin yanı sıra bayram yoğunluğunun oluşturduğu hareketlilikten bir nebze olsun yararlanmak isteyen ticari taksi ve minibüsler de yolcu kapma telaşına giriyor. Tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Erdek ve Ocaklar beldelerinin yanı sıra Avşa ve Marmara Adaları’na gidiş güzergahı olan Bandırma-Erdek karayolunda da zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan gölgede 32 derece olan hava sıcaklığı ise tatilcilere yolculuklarında zor anlar yaşatıyor.