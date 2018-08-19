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19 Ağustos 2018 13:10

Festival Burhaniye’ye hareket getirdi, esnaflar memnun

Burhaniye ilçesinde, 29.

Festival Burhaniye’ye hareket getirdi, esnaflar memnun

19 Ağustos 2018 13:10

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali yoğun ilgi görürken, esnafında yüzünü güldürdü. Ören Meydanında yapılan açılışın ardından, stant açılışları yapılırken, 3 gün boyunca halk oyunları şenlikleri, tiyatrolar ve konser düzenlendi.


Burhaniye’ de bu yıl 29.ncusu düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali ilçeye hareket getirdi. 3 gün boyunca her taraf dolup taşarken, gelenler esnalarında yüzünü güldürdü. Ören meydanında Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın konuşmasıyla başlayan Festivalde, açılan onlarca stantta ürünler sergilendi. Hak Oyunları gösterileri, konserler ve tiyatro gösterileri büyük ilgi görürken, Burhaniye on binlerce insanı ağırladı. Festivalde yaşanan yoğunluktan memnun olan esnaflar, festivallerin daha sık yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal, festivale katılan tüm sanatçılara, hediyeler verirken, yaşanan hareketlilik ilçedeki esnafları sevindirdi. Burhaniye’de festivalin 29.defa kutlandığını anlatan Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı, “29.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali ilçemize büyük hareket getirdi. Konserler, tiyatrolar ve halk oyunları şenlikleri büyük ilgi gördü. Festivalin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığına inanıyorum., İnşallah, festivaller artarak devam eder” dedi. Festivalde stant açan Hüseyin Bilecen de,” Festival ilçeye hareket getirdi. Bende kış aylarında hazırladığım hediyelik eşyaları satıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Gürsel Vardar ise, “Yoğun bir festival yaşadık. Katılım çok yoğundu. Çevre ilçelerden de gelenler var. Bu festivalde esnafın yüzü güldü” dedi.




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