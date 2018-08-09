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09 Ağustos 2018 14:29

Festivale hazırlanıyorlar

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Festivale hazırlanıyorlar

09 Ağustos 2018 14:29

Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali için hummalı hazırlıklar devam ederken, festivalde görev alacak olan Burhaniye Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi de çalışmalarına başladı.


Reha Yurdakul Salonu’nda provalarına devam eden ekibin festival boyunca gösteriler yapacağı açıklandı. Hüseyin Demirsaban, Emre Sofuoğlu ve Ahmet Ceylan öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi, 3 gün devam edecek festival boyunca gösteriler yapacak. Her gün prova yaptıklarını anlatan Emre Sofuoğlu, “İlçemizde 17-18- 19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan festival hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bizde, festivalde Aydın yöresi oyunlarını oynayacağız” şeklinde konuştu.




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