Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 12:42

FETÖ damadı İsmail Akay böyle görüntülendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ olarak kurtulan FETÖ Lideri Fethullah Gülen’in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.

FETÖ damadı İsmail Akay böyle görüntülendi

29 Temmuz 2018 12:42


Gece saat 23.30 sıralarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na kaçmak isteyen bir grup FETÖ firarisinin bulunduğu tekne batmış 6 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi ise kurtarılmıştı. Bir kişinin ise arama çalışmalarına devam ediliyor. Kurtarılan kişilerin yapılan kimlik sorgulamalarında firari FETÖ’cüler olduğu belirlendi. FETÖ Lideri Fethullah Gülen’in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay’ında içinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındıktan sonra Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi. Bu sırada FETÖ Lideri Fethullah Gülen’in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay kameralara yansıdı. Akay’ın 15 Temmuz sonrasında firari olduğu ve bugüne kadar arandığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç