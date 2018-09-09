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FETÖ şüphelisi 15 KİŞİ Midilli Adası’na kaçamadan yakalandı


Alınan bilgiye göre, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü’nün altında bulunan eski bir balıkhanenin iskelesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen aralarında 4’de çocuğun bulunduğu 19 kişilik grup, polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.


Daha önce kamu kurumlarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış ve FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlendiği için görevlerinden ihraç edildiği öğrenilen 15 kişi gözaltına alındı. Aralarında kadınların da olduğu yakalanan 15 kişilik hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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