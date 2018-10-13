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FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesi merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personelden 5’i tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personelden 5'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçe merkezli 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü muvazzaf 2'si eski astsubay 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan 5 kişi Burhaniye Cezaevine sevk edildi.

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