FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesi merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personelden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçe merkezli 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü muvazzaf 2'si eski astsubay 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan 5 kişi Burhaniye Cezaevine sevk edildi.