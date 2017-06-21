Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye müzahir eğitim kurumu, yurt ve dershanelerde çalıştıkları, şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 14 kişi emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. (33), İbrahim Ü. (44), Muhammet A. (38), Sadık Balkan Y. (36), Cafer S. (46), Süleyman G. (31), İsmail Ş. (45), Hacer Y. (36), Mehmet İ. (37), Cumali T. (34), Mustafa Serhat K. (40) Reyhan K. (39) tutuklanırken, diğer şüphelilerden Ş.İ. (35) adli kontrol şartıyla Ş.T. (34) ise emniyet tarafından serbest bırakıldı.