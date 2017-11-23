Fidancılara pazar araştırması semineri

Bandırma’da düzenlenen seminerde katılımcılar, dünyanın önde gelen dış ticaret verilerini tutan web siteleri ve uluslararası dış ticaret kuruluşlarının web siteleri üzerinden karşılaştırmalı veriler ışığında yaptıkları hedef pazar arayışı sayesinde hangi pazarlara giriş yapıp hangilerinden sakınmaları gerektiğini etkileşimli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Toplantının ikinci bölümünde ise BTO 9. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Gümrük Müşaviri Bülent Arslan tarafından fidan ihracatında dikkat edilmesi gereken hususlar, gümrük işlemleri ve karşılaşılan sorunlar konusunda bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi.