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23 Kasım 2017 15:32

Fidancılara pazar araştırması semineri

Balıkesir’in Bandırma Ticaret Odası fidan üretimi ve ihracatı yapan ile ihracat yapmayı hedefleyen üyelerine yönelik pazar araştırması ve ihracat bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Fidancılara pazar araştırması semineri

23 Kasım 2017 15:32


Bandırma’da düzenlenen seminerde katılımcılar, dünyanın önde gelen dış ticaret verilerini tutan web siteleri ve uluslararası dış ticaret kuruluşlarının web siteleri üzerinden karşılaştırmalı veriler ışığında yaptıkları hedef pazar arayışı sayesinde hangi pazarlara giriş yapıp hangilerinden sakınmaları gerektiğini etkileşimli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Toplantının ikinci bölümünde ise BTO 9. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Gümrük Müşaviri Bülent Arslan tarafından fidan ihracatında dikkat edilmesi gereken hususlar, gümrük işlemleri ve karşılaşılan sorunlar konusunda bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi.




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