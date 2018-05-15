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15 Mayıs 2018 16:55

Filistin katliamı lanetlendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ABD’nin dünyayı hiçe sayarak aldığı hukuksuz karar doğrultusunda, Tel Aviv’deki Amerikan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etmek için Gazze’de gösteri yapan 60 sivilin İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetmesi lanetlendi.

Filistin katliamı lanetlendi

15 Mayıs 2018 16:55


İsrail güçlerinin barışçıl gösterilere silahlı müdahalesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 700’ü aşkın sivilin yaralandığı hain saldırısı, Burhaniye’de lanetlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Cumhur İttifakı Ortak Basın Açıklaması, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir tarafından yapıldı. Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ve Meclis üyelerinin yanı sıra AK Parti teşkilatı ile MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, BBP İlçe Başkanı Serdar Filik, Burhaniye Memur-Sen İlçe Başkanlığı, teşkilatlarıyla birlikte protesto için meydandaydı.


Onur Bedir “ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”dedi.




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