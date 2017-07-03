Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 12:35

Filografi sanatı Burhaniyeli Nihat öğretmene geçim kaynağı oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, El Sanatları Öğretmeni Nihat Şahin, tel ve çivilerle yaptığı eserleri satarak geçimini sağlıyor.

Filografi sanatı Burhaniyeli Nihat öğretmene geçim kaynağı oldu

03 Temmuz 2017 12:35

Balıkesir Üniversitesi El Sanatları Öğretmenliğinden mezun olan 47 yaşındaki Nihat Şahin, evinde ürettiği eserleri Ören çarşısında satıyor.


Bu güne kadar katıldığı kurslardan 15 ayrı belge alan Nihat Şahin, sıhhi tesisat ustalığı yaparak geçimini sağlarken, boş zamanlarda da filografi tekniği ile tablolar yapıyor. Hazırladığı tabloları Ören Çarşısında satmaya çalışan Nihat Şahin, ”El sanatları öğretmenliği bölümünü bitirdim. Sıhhi tesisat ustalığı yaparak geçimimi sağlıyorum. Katıldığım kurslardan 15 ayrı belge aldım. Şu anda 15 ayrı dalda kurs verebilirim. Boş zamanlarımda filografi tekniği ile Allah, Besmele yazan ve Osmanlı Tuğrası bulunan tablolar yapıyorum. Tabloları büyüklüğüne göre 200 ile bin 200 lira arasında fiyatlarla satıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!