Filografi sanatı Burhaniyeli Nihat öğretmene geçim kaynağı oldu

Balıkesir Üniversitesi El Sanatları Öğretmenliğinden mezun olan 47 yaşındaki Nihat Şahin, evinde ürettiği eserleri Ören çarşısında satıyor.

Bu güne kadar katıldığı kurslardan 15 ayrı belge alan Nihat Şahin, sıhhi tesisat ustalığı yaparak geçimini sağlarken, boş zamanlarda da filografi tekniği ile tablolar yapıyor. Hazırladığı tabloları Ören Çarşısında satmaya çalışan Nihat Şahin, ”El sanatları öğretmenliği bölümünü bitirdim. Sıhhi tesisat ustalığı yaparak geçimimi sağlıyorum. Katıldığım kurslardan 15 ayrı belge aldım. Şu anda 15 ayrı dalda kurs verebilirim. Boş zamanlarımda filografi tekniği ile Allah, Besmele yazan ve Osmanlı Tuğrası bulunan tablolar yapıyorum. Tabloları büyüklüğüne göre 200 ile bin 200 lira arasında fiyatlarla satıyorum” dedi.