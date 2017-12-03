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03 Aralık 2017 12:18

Firari şüpheliler yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesine organize suç örgütüne karşı başlatılan operasyonda firari olarak aranan iki kişi polisin sıkı takibi ile yakalandı.

Firari şüpheliler yakalandı

03 Aralık 2017 12:18


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda firar eden ve cezaevi firarisi olan sözde örgüt lideri M.S.T. ile örgüt üyesi İ.E. adlı kişiler Edremit KOM Grup Amirliğinde görevli personelin iki gün devam eden yoğun ve aralıksız çalışması neticesinde, yanlarında bulunan iki kişi ile birlikte Edremit ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi yolunda gerçekleştirilen ikinci bir operasyon ile gözaltına alındı. Konuyla ilgili firarilerin tamamı gözaltına alınırken, polis tahkikatı halen devam ediyor.




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