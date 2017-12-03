Firari şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda firar eden ve cezaevi firarisi olan sözde örgüt lideri M.S.T. ile örgüt üyesi İ.E. adlı kişiler Edremit KOM Grup Amirliğinde görevli personelin iki gün devam eden yoğun ve aralıksız çalışması neticesinde, yanlarında bulunan iki kişi ile birlikte Edremit ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi yolunda gerçekleştirilen ikinci bir operasyon ile gözaltına alındı. Konuyla ilgili firarilerin tamamı gözaltına alınırken, polis tahkikatı halen devam ediyor.