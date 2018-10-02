Fırıncı ucuz ekmek için hükümetten destek bekliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir lira 25 kuruş olan 250 gram ekmek, fiyat ve gramaj düzenlemesi ile bir buçuk liraya ve 270 grama yükseldi. Fırıncıların bağlı olduğu Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst “Biz hükümetten halkımıza daha ucuz ekmek yedirmek için fırsatçılara karşı destek bekliyoruz” dedi.

Un, maya ve susam fiyatlarının artaması nedeniyle zor durumda kalan fırıncılar Edremit ilçesinde bir lira 25 kuruşa sattıkları ekmeği 270 grama çıkartarak bir lira 50 kuruştan satmaya başladı. Son günlerde yaşanan fiyat artışlarının bazı kesimler tarafından fırsatçılığa dönüştürüldüğünü ifade eden fırıncılar özellikle un ve maya fiyatlarının aşırı şekilde yükseldiğini ifade ediyorlar.

Edremit Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst “Biz ekmeğe zam yapma taraftarı olan kurumlar değiliz. Ama öyle şartlar oluştu ki 3 aydır ülkenin dış güçlerin etkisiyle yaşanan düviz sıkıntıları ile fırsatçılar unu vermeyerek stokluyor. Stoklarda un var ama fırıncılara vermiyorlar. Maya, susam ve sarf malzemenin fiyatlarını aşırı yükselmesi ile biz artık sadece fiyat dengelemesi anlamında bir artış yaptık. Türkiye'de belki de tek üründür gramajı yükselip çok fiyat artışı yapılması. 25 kuruş fiyat artışı yaptık. Ekmek bir buçuk liraya çıktı. 250 gram ekmek 270 grama çıktı. Bu halkımın vazgeçilmez gıdası. Bizim hükümetten isteğimiz fırıncılara destek olun. Un firmaları, maya firmaları bizlere malı pahalı vermesinler. Fırıncılarımız çok zor durumda. Her şey o kadar fiyatlandı ki bizde 270 gram ekmeği bir buçuk lira olarak belirleyerek bir fiyat düzenlemesi yapmak zorunda kaldık. Biz hükümetten halkımıza daha ucuz ekmek yedirmek için fırsatçılara karşı destek bekliyoruz” dedi.