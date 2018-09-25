Fırtına ağaçları devirdi, direkleri yıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve beraberindeki fırtına şehirde ağaçların devrilmesine elektrik direklerinin yıkılmasına sebep oldu. İDO'ya bağlı deniz otobüslerinin de bazı seferleri iptal edildi.

Bandırma'da öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve soğuk hava kentte etkili oldu. Sahil Bandı'ndaki bir çok aydınlatma direği yıkılırken, bazı ağaçlar da köklerinden devrildi. Bandırma Körfezinde fırtınanın etkisi ile meydana gelen ve büyüklüğü zaman zaman 3 metreye yaklaşan dalgalar nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin saat 21:45'te Bostancı - Yenikapı - Bandırma güzergahında düzenleyeceği seferin iptal edildiği duyuruldu.