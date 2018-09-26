Fırtına deniz ulaşımını aksattı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İDO seferleri iptal edilirken, balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Bandırma Körfezi'nde hızı saatte 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. İstanbul Deniz Otobüslerinin Bandırma - Yenikapı ve Yenikapı- Bandırma seferlerinde aksamalar yaşanırken, bugün saat 15.30'da ve 18.30'da Bandırma'dan Yenikapı ve Bostancı istikametine yapılacak seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Fırtına Bandırma şehir merkezinde de etkili oldu. Bazı reklam panoları, tenteler ve ağaçlar fırtınanın etkisiyle hasar görürken, küçük balıkçı tekneleri de denize açılamadı. Bandırma Körfezi'nde yer yer boyu 5 metreye ulaşan dev dalgalar görüldü.