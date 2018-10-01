Fırtınada Türkiye rekoru geldi

Fırtınada Balıkesirli sporcu Türkiye rekorunu kırdı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımından Rüstem Derin, en derine dalarak, Türkiye rekoru kırdı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor takımından Rüstem Derin, fırtınanın olduğu gün Antalya Kaş'ta düzenlenen uluslararası şampiyonada Türkiye rekoru kırdı. Uluslararası Open Şampiyonasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'lu sporcu Rüstem Derin, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 75 metre derinliğe daldı. Milli sporcu Rüstem Derin, milli takımla birlikte Cmas Dünya Şampiyonasında mücadele edecek.