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26 Ağustos 2018 13:40

Fıskiye ile serinleyen ineklerde verim arttı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, artan hava sıcaklıklarının süt verimini düşürmesi üzerine besiciler çareyi fıskiye sistemi kurmakta buldu.

Fıskiye ile serinleyen ineklerde verim arttı

26 Ağustos 2018 13:40

Günde 2-3 saat çalıştırılan fıskiye inekleri serinletirken, süt verimini de artırdı.


İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Balatlı Mahallesinde Fatih Çakan, artan hava sıcaklıkları ile birlikte süt verimi düşünce, ahırına fıskiye sistemi kurdurdu. Sıcak saatlerde çalıştırılan fıskiye, inekleri serinletirken, sistem süt verimini de artırdı. Sistemin çok yararlı olduğunu anlatan 20 yaşındaki Üzeyir Çakan, sistemi herkese tavsiye ettiğini söyledi. Süt inekçiliği yaparak geçim sağladıklarını anlatan Çakan, “Biz yaklaşık 20 senedir hayvancılık yapıyoruz. Aşırı sıcaklarda süt veriminin düşmesi üzerine böyle bir sistem düşündük. Aklımıza böyle bir sistem geldi. Fıskiye sistemi. Sıcak havalarda günde 2-3 saat çalıştırdığımızda hayvanların veriminin arttığını gördük. Sistemi herkese tavsiye ederiz. Fıskiyeyi çalıştırdığımızda hayvanlar altına girip suyun etkisiyle serinliyorlar. O yüzden verimin daha da arttığını gördük. Herkese tavsiye ederiz” dedi.




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