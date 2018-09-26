Forkliftin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Havran ilçesinde yol yapım çalışmasında kullanılan forkliftin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran ilçesinde yol yapım çalışmasında kullanılan forkliftin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Kocaseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Yola parke taş döşeme çalışmaları sırasında kullanılan forklift frenlerinin boşalması sonucu devredildi. Forklift operatörü Tahir Şahin devrilen forkliftin altında kalarak can verdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.