Fotoğraf sergisi Ara Güler'in sevdiği türkü ile açıldı

sergisini Kuvvayi Milliye Müzesi'nde açtı. Sergi'nin açılışında Keman Sanatçısı Cahit Baylav tarafından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in sevdiği sarı gelin türküsü çalındı.

Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın açılışını yaptığı sergide, 37 fotoğraf yer aldı. Dernek üyelerinin, düzenlenen gezilerde çektiği fotoğraflar yoğun ilgi görürken, serginin 15 gün açık kalacağı açıklandı. Serginin açılışına, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in dostu olan Emekli Müzik Öğretmeni Cahit Baylav'ın kemanı ile seslendirdiği sarı gelin türküsü damgasını vurdu. Başkan Necdet Uysal, fotoğrafçılara başarı dilerken, Zeyfod Başkanı Dr.İbrahim Baylav da katılımcılara teşekkür etti. Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini anlatan Hasan Bayrak, “Emekli öğretmenim. Emeklilikten sonra fotoğrafçılığa başladım. Hobi olarak yapıyorum. Sergimiz yoğun ilgi gördü” dedi. Elif Mesçioğlu da, ”Fotoğraflarımızı sergiledik. Güzel anlarımızı anıya dönüştürüyoruz. Birçok güzellikleri belgeliyoruz” dedi. Neşe Çetin ise, “Özellikle Burhaniye'yi tanıtması açısından çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf ayrı bir zevk, ayrı bir uğraş. Yaşamı belgeleyen bir unsur benim için” dedi. Katılımcılara teşekkür eden Zeyfod Başkanı Dr.İbrahim Baylav de, “Bu gün Zeytin Fotoğraf Derneği olarak Burhaniye de 9.sergimizi açtık. Coşkulu bir katılım vardı. Son derece memnun olduk. Bu arada, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli fotoğrafçılardan Ara Güler'i andık. Bu anma sırasında, ağabeyim Keman Sanatçısı Cahit Baylav, Ara Güler'in sevdiği parçalardan birini sarı gelin türküsünü kemanıyla seslendirdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ara Güler'in dostu olduğunu anlatan Keman Sanatçısı Cahit Baylav ise, “Buraya fotoğraf sergisi için geldik. Ara Güler'den söz edilince, onun sevdiği türküler aklıma geldi. Ara ağabey, çok sevdiğim büyük bir sanatçıydı. Ayrıca dostluğumuz vardı. Zaman zaman bana da kemanla hadi Cahit vur şu bizim havalardan falan derdi. Ben onun havalarını biliyordum. Onun kastettiğini kendi kültürünün Ermeni şarkılarıydı. Onlardan bir tane çalardım. Burada da öyle bir şey yaptık. Bu şekilde Ara ağabey'i anmış olduk. Toprağı bol olsun. Çok çok değerli bir insanı kaybettik” dedi.