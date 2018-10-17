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Fotoğraf sergisi ilgi gördü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde açılan 4 Mevsim İda Dağı ve Edremit Fotoğrafları sergisi ilgi gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde açılan 4 Mevsim İda Dağı ve Edremit Fotoğrafları sergisi ilgi gördü.


Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde düzenlenen "4 Mevsim İda Dağı ve Edremit Fotoğraf Sergisi"nin açılışını Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve çok sayıda davetli gerçekleştirdi. Fotoğraf Sanatçısı İrfan Kolçak'ın Kazdağları (İda) konulu fotoğraflarının bulunduğu sergi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

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