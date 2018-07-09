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09 Temmuz 2018 13:46

Fotoğraf stüdyosunda minyatür sergisi açıldı

Burhaniye ilçesinde, 20 yıldan bu yana çalışmalarını sürdüren Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu Atölyesinin düzenlediği Minyatür Sergisi ilgi gördü.

Fotoğraf stüdyosunda minyatür sergisi açıldı

09 Temmuz 2018 13:46

Bir fotoğraf stüdyosunda düzenlenen serginin açılışını yapan Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, her zaman sanatçıların yanında olduklarını söyledi.


Burhaniye’de bu güne kadar yüzlerce vatandaşa resim eğitimi veren Figen Köprülü-Fatma Cevizoğlu Atölyesi, 15 kursiyerin eserlerinden oluşan son sergiyi de bir fotoğraf stüdyosunda açtı. Hürriyet Caddesinde Mehmet Lafdinleten’e ait stüdyoda açılan sergi yoğun ilgi gördü. Minyatür çalışmalardan oluşan 30 eser görücüye çıkarken, serginin 45 gün açık kalacağı açıklandı. Serginin açılışını Burhaniye Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır yaptı. Figen Köprülü-Fatma Cevizoğlu ve kursiyerleri kutlayan Bahadır, sanata ve sanatçıya destek olduklarını söyledi. Çalışmaları çok beğendiğini anlatan Cemil Bahadır, “ Biz belediye olarak Burhaniye’de sanata ve sanatçıya sahip çıkıyoruz. Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu kardeşlerimizin özverili çalışmalarını takdir ediyorum. Bu sanatçılarımız minyatür sanatını yaşatıyorlar. Bizde kendilerine destek veriyoruz. Bu sergiyi daha çok kişinin gezmesini bekliyorum Herkesten ilgi bekliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi. Katılımcılara teşekkür eden Figen Köprülü’de, “20 yıldan bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güne kadar sayısız sergimiz oldu. Festivallerde ve çeşitli etkinliklerde sergiler açtık. Çok az kişinin çalıştığı bu minyatür sanatını tanıtmaya çalışıyoruz. Daha çok kişiye hitap etmek istiyoruz. Sergimize gelen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.




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